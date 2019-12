Home

Análisis del mediometraje “Los hombres que caminan sobre la cola del tigre”

En cineNT estamos siempre buscando impulsar nuevos talentos y en esta ocasión queremos presentarles a Alejandro Ramos Morales, estudiante de Cinematografía y Medios Audiovisuales en CINEMA Universidad, ubicada en Puebla, a quien tuvimos el honor de conocer durante el Festival de Cine de Cholula, celebrado a inicios de noviembre del 2019, donde formó parte del Jurado Universitario. Ha dirigido tres cortometrajes estudiantiles y ha formado parte del staff de varios más, además de que se encargó de la asistencia de producción de la premiere de “Moronga” en Puebla con presencia del staff y bajo el mando de la productora ejecutiva asociada de la misma.

Queremos dejarles un análisis que Alejandro ha realizado del mediometraje “Los hombres que caminan sobre la cola del tigre” (虎の尾を踏む男達 Tora no o wo fumu otokotachi) del realizador japonés Akira Kurosawa.

Sin más preámbulos, les invitamos a leer su texto:

Análisis cinematográfico “Los hombres que caminan sobre la cola del tigre” (虎の尾を踏む男達 Tora no o wo fumu otokotachi)

Director: Akira Kurosawa. Guión: Akira Kurosawa.

Fotografía: Takeo Itō. Año: 1945

Duración: 58 minutos.

A lo largo de este análisis se planteará la retórica utilizada por el director Akira Kurosawa en su mediometraje “Los hombres que caminan sobre la cola del tigre”

ESCENA 1

En la primera escena se nos plantea el contexto de la película mediante rótulos. Yoshitsune está huyendo con sus seis guardias disfrazados de monjes de la conspiración creada en su contra la cual busca culminar con su muerte bajo la mano de su hermano, el actual emperador. Comenzamos observando el bosque (1) de tal manera que nos crea la metáfora de ser barrotes de una cárcel en la cual los personajes están encerrados y con un suave travelling a la izquierda observamos que por el camino que van los personajes no hay más que estos asfixiantes árboles aprisionándolos. También este travelling se puede llegar a entender cómo el inicio de la travesía por sacar a Yoshitsune de tan peligrosa situación y el secreto de no ser monjes si no guardias. Los árboles colocados desde en un plano nadir resultan amenazantes (1.1), creando la sensación de no recibimiento hacia los personajes. Al plantearnos los personajes, podemos observar una clara antítesis entre los monjes (guardias de Yoshitsune) y el guía (1.2), ya que estos son vigorosos físicamente y serios de personalidad, mientras el guía es delgado y pequeño en físico pero con una personalidad carismática.

ESCENA 2

Los personajes se encuentran descansando y se realiza un paneo donde se observa las miradas tristes y un tanto reflexivas de los guardias de Yoshitsune (2) ante la situación de estar huyendo de lo que un día llamaron hogar. Ante esto el guía sin saber aún de su verdadera identidad decide contarles la situación actual del imperio y su opinión ante lo que viven Yoshitsune y su hermano. Repitiendo el paneo antes realizado se nos confirma lo antes dicho, están tristes por la situación que viven su señor Yoshitsune (2.1).

Al ver la reacción decaída de lo que el guía cree que son “monjes”, comienza a contarles los rumores de lo que se dice de ellos y se nos da una hipérbole (2.2), tendiendo él a exagerar lo que a escuchado de ellos, con sus expresiones corporales, levantando el ánimo de los guardias, causándoles risas ante tales afirmaciones tan elocuentes.

Al reflexionar un poco el guía se percata de que está viajando con quienes estaba describiendo, dejándonos ver en un plano general como el bosque se abre y deja de ser opresivo pasando a ser un poco más amigable (2.3), interpretando así que el secreto que guardaban ha sido revelado.

ESCENA 3

Al ver descubierto su plan, Yoshitsune con una flor en mano llama a Benkei, su hombre de mayor confianza y podemos observar el pánico del guía con una hipérbole de sus ojos, asemejándose de manera metafórica a una presa observando a sus depredadores (3).

En el plano siguiente se puede observar la clara jerarquía de poder al ver cómo están colocados Benkei y Yoshitsune en un plano picado (3.1) . Se le pide al guía pasar el equipaje para disfrazar de manera diferente a Yoshitsune y él lo hace aterrorizado. Al ver lo que está sucediendo el guía se esconde por temor a que le pase algo y se vuelve a plantear su semejanza con una presa observando al depredador (3.2 – 3.2.1).

De fondo se escucha el cántico “Una flor carmesí no se puede esconder” refiriéndose de manera metafórica a Yoshitsune “Incluso en un jardín lleno de flores” siendo estas demás flores sus guardias (3.3). Cambiando su vestir Yoshitsune por la ropa sucia del guía buscará pasar desapercibido siguiendo con la metáfora de las flores, paso de ser una flor carmesí a ser un sencillo pedazo de hierba (3.4), dejando la flor que antes cargaba en el suelo con la demás hierba (3.5) siendo tomada por el guía ahora con la ropa de Yoshitsune.

ESCENA 4

El bosque vuelve a tener una presencia opresiva cuando nuestro personajes retoman el rumbo (4).

Al aparecer el guía, al cual habían dejado atrás con la túnica de Yoshitsune y la flor colgando de su espalda, dando un intercambio entre los personajes, de Yoshitsune y el guía, ante la aparición del guía los personajes nuevamente se quedan en un claro (4.1) entendiéndose que este es portador de consejo para el éxito de la misión en medio de ese bosque opresivo donde se encuentran y el guía les ofrece su ayuda a lo que ellos se niegan y vuelven a adentrarse en el bosque el cual luce cada vez más hostil (4.1.1).

Al cabo de un tiempo de caminata por el bosque, nuevamente en otro claro aparece el guía, con está repetición se nos reafirma que él es un portador de consejo. La diferencia es que Yoshitsune y sus guardias están del lado opresivo del plano mientras el guía está del lado abierto, mostrando la antítesis de los personajes donde el guía busca ayudar por tener la responsabilidad de cargar la flor que representa de manera metafórica a Yoshitsune y la terqueza de los guardias negándose a aceptar su ayuda (4.2).

Los guardias al escuchar lo que el guía ha hecho lo rodean creando otra metáfora de encierro pero no a el guía, si no a su señor Yoshitsune ya que el guía es el portador de la flor que lo representa (4.3). Piden consejo a Benkei el líder de la guardia el cual decide seguir con el plan y así avanzan a la barrera.

ESCENA 5

Al llegar a la barrera, observamos como el encierro se vuelve más literal al ser prisionero de los guardias de la barrera (5). Al llegar el administrador de la barrera, el señor Togashi junto a un mensajero del emperador, este último con cierta semejanza a un tigre por su rostro (5.1).

Benkei les cuenta que están viajando para poder recolectar donaciones y reconstruir el templo Todai; Esto traducido al lenguaje metafórico se entiende como: Están viajando para juntar aliados y reconstruir el imperio de Yoshitsune. Al escuchar el “por qué” de su viaje el mensajero del emperador se pone de pie y de manera amenazante avanza hacia Benkei y aparece el guía quien no estaba con ellos aún, llevando consigo la flor de Yoshitsune en la espalda para decir que son seis monjes y dos guías causando la risa de todos por su temor al ver una lanza (5.2), siendo nuevamente él quien pone en calma la situación. El mensajero del emperador, ordena arrestarlos, los guardias de la barrera llevan ropa muy semejante al pelaje de un tigre y sus lanzas asemejan a los dientes de este animal (5.3), metafóricamente hablando acaban de entrar a la boca del tigre.

Benkei decide rendirse y sienta a todos sus hombres para dar una última oración, dando la espalda a estos dientes amenazantes (5.4), mientras el mensajero del emperador escucha y los acecha como un tigre (5.4.1).

ESCENA 6

Empezamos con un plano general donde nuestros personajes se ven oprimidos por su entorno, la barrera arriba de ellos, el mensajero junto al administrador a la izquierda y los guardias a la derecha (6), se ve una clara posición de control en el plano. Benkei se levanta y se ofrece para ser ejecutado primero, con este modificación de posición de los personajes cambia la posición de control siendo los “sacerdotes” quienes tienen ahora el control de la situación (6.0), confirmándolo cuando el administrador de la barrera decide no ejecutarlos al pensar que ningún monje falso se ofrecería a eso. Les pide el prospecto del templo para escucharlo y dejarlos pasar, a lo que el guía se acerca con el equipaje y se ve amenazado por estas lanzas que metafóricamente simbolizan los dientes de un tigre (6.1), entendiendo que el peligro aún no ha terminado.

Benkei abre un pergamino en blanco, el cual nos llama por su ausencia de contenido más que por tener algo escrito (6.2), al empezar a “improvisar” el contenido en el pergamino, el mensajero del emperador comienza a sospechar y nuevamente a asechar en este caso a Benkei asemejándose a un tigre acechando a la presa (6.3), ante esto, todos los “sacerdotes” se ponen en alerta pero deciden no actuar, siendo Benkei quien aleja a esta amenaza con una hipérbole de sus facciones faciales en primer plano (6.4).

ESCENA 7

Comenzamos viendo cómo el administrador de la barrera retira a los guardias y empieza una conversación con Benkei. En el plano se puede observar la igualdad que tienen estos dos personajes durante la charla y como el guía quién está detrás de Benkei está escondiéndose o más bien a la flor quien viene siendo Yoshitsune, del otro lado está el mensajero del emperador, quien no deja de acechar para desentrañar lo qué está pasando (7).

Al concluir la conversación, Benkei se hinca cediendo nuevamente el mando al administrador de la barrera (7.1), mientras el mensajero del emperador los observa de manera amenazante.

ESCENA 8

Los “monjes” se están retirando de la barrera de fondo se escucha el cántico “Como si retrocedieras de la boca de una serpiente o pisaras la cola del tigre” que se refiere metafóricamente a las mentiras que ha dicho Benkei para salir de la apretada situación donde se encontraban y a lo cerca que estuvieron de ser descubiertos por el mensajero del emperador (8), sin embargo la amenaza aún no culmina ya que siguen siendo acechados por los guardias quienes representan al tigre que le pisaron la cola (8.1).

Pasamos a un plano general donde se ve que Yoshitsune y sus hombres van a salir por fin de la barrera y de último momento el mensajero del emperador decide que detengan Yoshitsune que va disfrazado de guía (8.2), Benkei les demuestra que no es Yoshitsune golpeándolo, ante la insistencia del mensajero, todos los “monjes” entran en guardia y hacen retroceder al mensajero junto con los guardias, regresando al lenguaje metafórico, están haciendo retroceder al tigre devuelta a su guarida (8.3), con el siguiente plano, nos dan a entender que con esa acción ellos ya han salido de ese peligro que representaba el mensajero, ya que está fuera de la barrera (8.4), confirmando esto con la aprobación del administrado para dejar la barrera.

ESCENA 9

Nuestros personajes han salido del opresivo bosque a un claro donde se deja ver que su encierro ha concluido (9) Benkei se inclina ante Yoshitsune y comienza a llorar por el acto que realizó, llamándolo cruel e imperdonable, en el encuadre nuevamente se ve la jerarquía que hay entre estos dos. Por primera vez se deja ver el rostro de Yoshitsune y dice que el golpe que Benkei le dio fue protección celestia (9.1).

Después de esto, aparecen guardias de la barrera, los cuales les traen “sake” el líder de ellos, se enfoca mucho en Yoshitsune (9.2, 9.2.1).

ESCENA 10

Al ver estoy, Benkei sabe que han sido descubiertos y decide aceptar el “sake” de manera metafórica se entiende como el consentimiento de ser capturados (10).

Esta idea se ve reforzada por el cántico de fondo “Aquí, al final del camino del norte de Hokuriku” interpretado, es el final del camino, no lograron concluir su objetivo. Ante esto, Benkei se embriaga con el “sake” siendo lo único que le queda, esta vez es él quien se ve encerrado en el encuadre, a los costados por los guardias de la barrera y detrás Yoshitsune quien le está dando la espalda (10.1). Pide que alguien baile. A lo que el guía es el elegido para hacerlo.

ESCENA 11

El guía se levanta a bailar y es humillado ante su pésima actuación (11), teniendo en cuenta que él es el consejero, se interpreta que este acto es otra manera de Benkei para decir que ya no hay más, han sido atrapados.

Sin embargo, Benkei decide bailar también y empieza a recitar con su abanico en mano y de manera amenazante “continuaremos sin descanso” dirigiéndose primero a Yoshitsune quien le muestra su rostro nuevamente a todos y después a los guardias de la barrera tapando a Yoshitsune en manera de protección (11.1-11.2). A pesar de la situación actual en la que están metidos y que se daban por finados, Benkei ha decido no rendirse creando una oposición a su anterior postura al recibir el “sake”.

ESCENA 12

Comenzamos viendo un paneo de izquierda a derecha y observamos que está el guía tirado en el suelo cubierto con la túnica de Yoshitsune y un recipiente intuimos que es su pago (12-12.1), se abre a un plano general y se observa como el guía está completamente solo, nada es opresivo ya (12.2), se ve como busca pero no encuentra a nadie, comienza a bailar y se va, dejándonos entender con el último plano el cual está muy en calma que su trabajo a concluido y ha sido exitoso (12.3).