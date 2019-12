Estrenos Blu-ray

Llega a formato casero la octava y última temporada de “Game of Thrones”

“Game of Thrones” una de las series más exitosas de la década llega a su fin y para el deleite de todos los seguidores de la misma, por fin podrán tener su octava temporada en formato casero para recordar cada detalle de la misma, la cual constó de seis episodios, todos cargados de emociones, sorpresas, violencia y mucha política, dejando la serie en 73 episodios totales.

En su formato de bluray la serie constará de tres discos, los cuales vendrán llenos de extras para que los fans de la serie enloquezcan;

* Recapitulaciones de cada episodio

* Comentarios en cada episodio

* “When Winter Falls” (1080p; 29:13) un detrás de cámaras de la Batalla de Winterfell

* “Duty is the Death of Love” (1080p; 31:36)

* Escenas Borradas

Y la joya de la corona:

“Game of Thrones: The Last Watch” (1080p; 1:52:58) un documental que abarca toda la historia de la serie.

La serie puede adquirirse en los lugares de costumbre desde el 06 de diciembre, hay diversas ediciones, donde destaca el Boxset Premium para que tengas todas las temporadas en una edición especial y limitada.