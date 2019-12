Estrenos

“INXS: live baby live” se presenta en la pantalla grande Cinépolis

El sábado 13 de julio de 1991, INXS, ofreció el concierto de sus vidas en el estadio Wembley en Londres frente a más de 74,000 fanáticos extasiados. Después de veintiocho años, el grupo sigue estando vigente y la presentación de ese día muestra que era una banda de estadio de clase mundial.

Esta nueva versión 4K Ultra HD, presenta una canción inédita de la banda, y además para acompañar la sorprendente mejora visual, el audio ahora se presentará completo en Dolby Atmos, creado por Giles Martin, el Director Ejecutivo de Música de la banda, y Sam Okell en los Estudios Abbey Road.

El setliste del concierto incluye un tema inédito, los fans que acudan podrán ver y oir los siguientes temas:

"Guns in the Sky"

"New Sensation"

"I Send a Message"

"The Stairs"

"Know the Difference"

"Disappear"

"By My Side"

"Hear That Sound"

"Original Sin

"Lately" (incluida por primera vez)

"The Loved One"

"Wild Life"

"Mystify"

"Bitter Tears"

"Suicide Blonde"

"What You Need"

"Kick"

"Need You Tonight"

"Mediate"

"Never Tear Us Apart"

"Who Pays the Price"

"Devil Inside"

“INXS: Live Baby Live” estará disponible el 9 de diciembre en más de 20 ciudades alrededor de la República Mexicana.