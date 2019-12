“Entre Navajas y Secretos” todo es lo que parece

2019

En el cine de detectives hay poco que se pueda decir nuevo, las reglas han sido escritas, rotas, cambiadas, llevadas a otros niveles tantas veces que nada es realmente novedoso, es por eso que “Entre Navajas y Secretos” (Knives Out) resulta un entretenimiento fascinante, no sólo no brinda el whodunit esperado sino que cae en cada cliché del género, de una forma tan descarada y gratuita que hace todo se vuelva fresco y divertido.

Harlan Thrombey ha organizado su fiesta de cumpleaños para estar rodeado de toda su familia y al día siguiente amanece con el cuello cortado, siendo calificada de suicidio su muerte. La inesperada aparición de un detective privado hace que todo comience a enredarse, sumado a una lectura de testamento que pondrá a la familia de cabeza y decidida a buscar un culpable de la muerte.

Dirigida y escrita por el amado y odiado por igual Rian Johnson, “Entre Navajas y Secretos” es una película que no se complica en nada, ni siquiera en intentar crear un halo de misterio sobre la muerte, ni siquiera en mostrar a la mente maestra detrás de todo, no, todo es claro, todo es un cliché inmenso que hace que el guión se convierta de pronto en uno de los mejores que se han trasladado a pantalla este 2019, la forma se hace su puesta en escena es exquisita, sumamente divertida (porque hay que aclarar estamos ante una de los mejores comedias negras de estos años), atrapando al espectador sin dejarle ir. Además el guión juega con un elemento que le hace particularmente llamativo, la semántica, el uso de las palabras y los giros que se le puede dar a lo dicho.

“Entre Navajas y Secretos” tiene un ensamble cast perfecto, encabezado por Daniel Craig, quien da vida a un detective que parece sacado de una novela de Agatha Christie con todo y la forma en que descubre ante los involucrados el verdadero crimen; a su lado tenemos a Ana de Armas, quien da vida a la enfermera del muerto, hermosa y poseyendo como siempre la pantalla de una forma fascinante, seductora. Como el patriarca de la familia tenemos a Christopher Plummer y como los miembros a Chris Evans, fascinante oírle decir groserías al Capitán América; Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford y Jaeden Martell.

Si bien el título en español no es nada malo para lo que veremos en pantalla, su título original nos revela aún más de lo que podemos esperar, “Knives Out”, en guardia, en ataque de alguien, lo que es en realidad de lo que trata esta película más de un quien hizo qué, la forma se busca destruir a quien se considera el enemigo.

“Entre Navajas y Secretos” no tiene nada original, no tiene nada que no hayamos visto en otras cintas del género, en forma de drama o comedia, es una sucesión de ideas ya manoseadas al cansancio, llena de personajes nada originales, copia de la copia de la copia, y, sin embargo, es tan grande su propuesta que nos brinda una de las cintas más llamativas del género en los últimos años. Vean, disfruten, y déjense seducir por la comedia.

Los invitamos a ver el tráiler.

“Entre Navajas y Secretos” (Knives Out)

Director: Rian Johnson

Guión: Rian Johnson

Con: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell, Christopher Plummer

Distribuidor: Corazón Films

Fecha de estreno: 27 noviembre 2019 (Estados Unidos) 29 noviembre 2019 (México)

País: Estados Unidos 2019

Duración: 130 minutos