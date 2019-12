“El Asesinato de Sharon Tate”, la asesina es Hillary Duff

2019

Parece que el caso de Sharon Tate se ha puesto de moda en los Estados Unidos, el furor desatado porque Quentin Tarantino utilizaría ese momento de la historia del crimen en su cinta “Erase Una Vez en Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood) hizo que muchos decidieran hincarle el diente al tema y realizar diversas cosas alrededor del tema. La cinta “El Asesinato de Sharon Tate” (The Haunting of Sharon Tate) es un claro ejemplo, la cual busca darle vuelta al tema con un enfoque “novedoso” y “único” y lo único novedoso nos presenta es que reafirmamos que Hillary Duff no tiene amigos que le aconsejen no tomar estas decisiones y no hacer el ridículo.

1969 Sharon Tate sueña que ella y sus amigos Jay Sebring, Abigail "Gibby" Folger, Wojciech Frykowsky y el cuidador de su residencia, Steven Parent, son acosados y brutalmente masacrados por miembros de la familia Manson, así que cuando la realidad parece imitar a su mundo de sueños, toma las medidas necesarias en su mano para que esto no suceda.

“El Asesinato de Sharon Tate” es dirigida por Daniel Farrands, productor de diversas cintas que van de “The Haunting in Connecticut” al documental de “Never Sleep Again: The Elm Street Legacy”, así como director de “The Amityville Murders”, quien muestra conoce el terreno y que es lo suficientemente rutinario para crear algo que si bien no es extraordinario tampoco es una basura absoluta, aun cuando en esta ocasión comete un error imperdonable, darle el protagónico a una cantante perdón, actriz, Hillary Duff, quien es un claro y completo miscast.

Sharon Tate era una mujer de belleza extraordinaria, una mujer delgada a pesar de su embarazo, de 168 ctms de altura, con un carisma extraordinario, a la cual representa en esta cinta Duff, de estatura mucho menor, de carisma mucho menor y de una presencia en pantalla invisible. Esto le juega en contra a la película, lo que impide se le tome mínimamente en serio. Un error brutal.

La cinta juega con lo que podría ser una línea de tiempo alterna de los sucesos que culminaron la muerte de Tate y sus amigos, con tan mala suerte que en realidad cuando suceden lo único quieres es acabe la tortura de intentar permanecer despierto. Una cinta que pudo ser diferente con una actriz más carismática y que si nos interesara ver que se salve, porque ver morir a Duff, hasta eso da flojera.

Los invitamos a ver el tráiler.

“El Asesinato de Sharon Tate” (The Haunting of Sharon Tate)

Director: Daniel Farrands

Guión: Daniel Farrands

Con: Hilary Duff, Jonathan Bennett, Lydia Hearst, Pawel Szajda, Ryan Cargill

Distribuidor: Cinemex

Fecha de estreno: 05 abril 2019 (Estados Unidos) 06 diciembre 2019 (México)

País: Estados Unidos 2019

Duración: 94 minutos