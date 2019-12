“Cats” una enorme gatastrofe sin pasión y alma

2019

Basado en el poemario de T. S. Eliot “El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum” (Old Possum's Book of Practical Cats), Andrew Lloyd Webber escribió el musical de teatro “Cats”, el cual debutó en 1981 y que desde su estreno ha conquistado la imaginación de todos los amantes de los gatos. 38 años después llega su primer adaptación cinematográfica, la cual resulta un desastre en todos los sentidos al no poder capturar la magia del mismo, al no poder traspasar su entorno cinematográfico.

Victoria es abandonada por sus humanos en un callejón, donde conoce a los gatos de la zona quienes le comentan es una noche especial porque es aquella donde uno de ellos será elegido para ascender al Heaviside Layer y renacer en una nueva vida. A través de la noche iremos conociendo a los candidatos a tener ese privilegio.

La cinta es dirigida por Tom Hooper, ganador del Oscar a Mejor Director por “El Discurso del Rey” (The King's Speech), y quien mostrara buena mano para llevar a la pantalla grande un musical con su adaptación de “Les Misérables” y quien ahora nos muestra quizá su peor trabajo a la fecha, al demostrar no alcanza a comprender lo que trata de llevar a la pantalla, al enseñarnos que lo suyo no son las fantasías sino las películas con alguna carga realista en ellas.

“Cats” tiene uno de los ensamble cast más impactantes del año, James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson y la debutante Francesca Hayward, así como una pequeña participación de la cantante favorita del momento, Taylor Swift. Un cast desaprovechado, nada espectacular en pantalla, que logra tener buenos momentos gracias al carisma de ellos pero por su papel en la historia.

Pocos momentos resultan en realidad memorables, "The Jellicle Ball" es quizá el más llamativo en este esfuerzo colectivo, pero el único que logra encender las luces, cautivar, hacer valga la pena la paga del boleto es “Memory” interpretado por Jennifer Hudson, pero de ahí en fuera nada es espectacular, todo es lastimero, como los fatales efectos especiales en la canción "Jennyanydots: The Old Gumbie Cat", sin hablar del desastre de “Mungojerrie and Rumpleteazer".

Muchos han querido comparar el desastre de la cinta con lo que resultó a la larga “The Rocky Horror Picture Show” lo que muestra la urgente necesidad de crear identidades para esta generación aunque sin entender lo imposible que resulta ello. A diferencia de “TRHPS”, “Cats” carece de alma y emoción, donde en la primero lo kitsch marca el rumbo, en esta carece de ideas de como salir de imágenes teatrales, donde en la primera tenemos momentos llenos de emotividad, con los gatos no tenemos más que un momento y, mucha lástima ajena por Judi Dench.

“Cats” es un desastre. Es una cinta aburrida, nada emotiva, nada espectacular, donde los actores están más pendientes de su vestuario y maquillaje que de la acción. Una desafortunada gatástrofe sin límites.

Los invitamos a ver el tráiler y sí, la cinta es peor que ellos.

“Cats”

Director: Tom Hooper

Guión: Lee Hall / Tom Hooper

Basado en el libreto de la obra musical “Cats” de Andrew Lloyd Webber

Con: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson, Francesca Hayward, Taylor Swift.

Fecha de estreno: 20 diciembre 2019 (Estados Unidos) 25 diciembre 2019 (México)

País: Reino Unido / Estados Unidos 2019

Duración: 110 minutos