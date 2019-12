Regalos

Llévate a casa “Spider-Man: Lejos de Casa”

Es verano y los alumnos de la Midtown School of Science and Technology hacen un viaje a Europa para reintegrar a los alumnos desaparecidos por Thanos y reaparecidos por Los Vengadores con aquellos no lo hicieron. El viaje es el pretexto perfecto para que Peter Parker logre superar la muerte de su mentor, Tony Stark, y pueda confesarle sus sentimientos a Michelle Jones. El viaje se complica cuando a cada paso parecen enfrentar a criaturas dispuestas a destruir la Tierra y sólo la presencia de El Hombre Araña y un ser venido de un universo paralelo, Mysterio, pueden frenarles. ¿O no?

“Spider-Man: Lejos de Casa” (Spider-Man: Far From Home) llega al formato casero con más de una hora de material adicional, el cual incluye el cortometraje “Lista de quehaceres de Peter”, errores de filmación y escenas eliminadas. Así mismo el bluray contiene material exclusivo c omo easter eggs y featurettes.

Cortesía de Sony tenemos para ti dvds y blurays de la cinta, si quieren participar por uno de ellos, deben mandar un correo a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. con el tema SPIDERLEJOS y la respuesta a la trivia. Deberán seguirnos ya sea en Facebook o twitter para poder participar, deberán enviar una toma de pantalla donde se vea bien su nombre de usuario y en donde nos siguen. Pauta válida sólo para la ciudad de México.

01 ¿Cuál debe ser el future de Spider Man en el MCU?

02 Contra que villanos te gustaría ver pelear al arácnido y cuál crees es su villano más insignificante que debería tener algún cameo en sus cintas

03 Se ha cerrado el MCU Fase 3, ¿Qué expectativas tienes para la fase 4?