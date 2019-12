“Historia de un Matrimonio” todos los finales son el mismo repetido

2019

Dice Joaquín Sabina que el final siempre es el mismo repetido y la cinta “Historia de un Matrimonio” (Marriage Story) llega para mostrarnos el terrible proceso de desintegración de un matrimonio que se enfrenta a la falta de comunicación, ideales perdidos y a la falta de ideas para encontrar soluciones. Una cinta Cque, si bien no es la primera en tocar estos temas, a la generación actual les puede impactar y sobrepasar ante la cruda realidad, sin aparentes filtros, que la película presenta.

Charlie es un director de teatro en Nueva York que comienza a despuntar, su esposa Nicole es una actriz que, tras conocer cierta fama en su adolescencia, ahora busca un nuevo rumbo. Cuando es contratada para protagonizar un piloto televisivo en Los Angeles, su deteriorada relación llega a su fin. El proceso del divorcio, separación de bienes y custodia de su hijo, les lleva a enfrentarse en tribunales, en una lucha donde los únicos ganadores son los abogados.

“Historia de un Matrimonio” es dirigida por Noah Baumbach, quien logra su mejor cinta, en gran medida por las actuaciones de sus protagonistas, Adam Driver quien se consolida como uno de los actores más importantes de su generación y Scarlett Johansson, quien brinda una actuación que nos hace olvidar cualquier otra personificación haya hecho en pantallas. También destaca Laura Dern como la abogada de ella, quien no le importa nada, solo el humillar al contrario.

El guión del director, si bien sintetiza y edulcora “Escenas de un Matrimonio” (Scener ur ett äktenskap, Bergman) y “Kramer Vs Kramer” (Benton), cumple con el propósito de retratar de forma creíble y cruda la ruptura matrimonial.

La cinta es un descenso a los infiernos, donde todos aquellos hayan terminado una relación de pareja de años se sentirán identificados, donde aparecen los signos de relaciones agotadas, gastadas, encaminadas al fracaso por culpa de sus integrantes, donde la incapacidad de hablar y hacer hablar al otro sólo conducen a la separación, a la falta de honestidad y de poder solucionar las cosas. En el transcurso de la historia somos testigos de la infidelidad, de la lucha por no desaparecer en la relación, la falta de imaginación para hallar canales, los errores de asumir lo que el otro piensa.

“Historia de un Matrimonio” nos muestra que sí, todos los finales son el mismo repetido, la cinta muestra ecos que todos los que han terminado una relación podrán identificar con algo de su vida, desde el ver a la distancia en que momento se pudo haber salvado todo, los momentos de indiferencia que marcaron una diferencia, las rutinas que se repiten aún en la lejania, todo, hasta el punto donde te confrontas una última vez con la persona alguna vez amaste y te escupes las verdades, confesando algunos detalles inconfesables. Sin dejar de lado la perdida de amigos, los cuales inevitablemente toman partido.

Si bien como propuesta fílmica no llega a estar a la altura de los dos cintas primordiales de las que bebe, si logra sortear los riesgos de ser un melodrama, siendo un drama brutal y sin miramientos, aunque a nivel personal me parecen aún más duras cintas como “Blue Valentine” (Cianfrance), la trilogía de “Before…” (Linklater), “The Break-Up” (Reed) y, sobre todo, la última escena de “La La Land” con ese jodimos la relación para llegar a ser lo que hoy orgullosamente (estúpido orgullo) somos.

“Historia de un Matrimonio” es una cinta catártica para todos aquellos atraviesan un rompimiento, para quienes aún no superan una pérdida. Dolorosa, cruel, triste como la vida misma donde así son las cosas y no parecen existir caminos para solucionar nada. Una de las películas claves del año.

Los invitamos a ver el tráiler.

Director: Noah Baumbach

Guión: Noah Baumbach

Con: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Alan Alda,

Distribuidor: Netflix

Fecha de estreno: 06 noviembre 2019 (Estados Unidos) 22 noviembre 2019 (México)

País: Estados Unidos 2019

Duración: 136 minutos