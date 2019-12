“Parasitos” la eterna lucha por lo que no poseemos

2019

El cine asiático vive uno de sus mejores momentos, sus propuestas narrativas y visuales llevan al espectador a vivir experiencias que le llevan a cuestionar lo que le rodea, desde sus relaciones personales, su papel en la sociedad y la manera la política influye en la vida de todos. Así hemos visto en los últimos años películas que nos trastornan pero aunque pareciera nos estaban preparando para algo muy grande, lo cierto es que nada nos prepara para el choque que resulta “Parasitos” (기생충) la cinta más reciente de Bong Joon-ho, viejo conocido del público mexicano.

En el sótano de un edificio vive Kim Ki-taek, con su esposa Chung-sook, su hijo Ki-woo y su hija -Ki-jeong. Cuando Ki-woo entra a trabajar como maestro de inglés con una familia acomodada pronto desarrollan un plan para vivir la vida siempre han soñado.

Hablar de “Parasitos” es un reto, lo más coherente es decirle al lector que deje de avanzar en la lectura, que no se adentre más, vaya a ver la cinta, que explote con ella y luego regrese. Cualquier cosa le diga va a ir en contra de él, es más haber leído la breve sinopsis ya arruina parte de la experiencia. Dejen de leer y regresen después de verle. Me lo van a agradecer.

Ahora si quieren continuar pues adentrémonos en lo que “Parasitos” es. Es una obra maestra del cine contemporáneo. Es una cinta que nos muestra el camino que debe seguir el cine actual, no solo en su propuesta narrativa sino en su parte visual, en la transgresión de géneros. Es una de las propuestas esenciales para entender la nueva evolución que el cine está experimentando.

Bong Joon-ho nos sorprende con su cinta más madura y perversa a la fecha, ha decidido alejarse -aunque sea en apariencia- del cine de ciencia ficción y de terror, se adentra en crear un delicado estudio del comportamiento humano, de las ambiciones y sueños que dominan a todos, en una deliciosa cinta que nos lleva de la comedia, al drama, al terror, a la reflexión, con un trazo tan fino que cuando reaccionamos nos percatamos ya no hay salidas.

“Parasitos” es un retrato de la miseria humana en todos sus niveles y expresiones, es una reflexión sobre la oscuridad de cada ser, de lo que le puede motivar a sacrificar algo para salir adelante, el destruir al otro para llegar a tu meta, el abandonar al que tienes al lado por tu seguridad, por tus placeres. Es un brutal relato sobre la presión social que te obliga a escalar sin importar la forma lo hagas sino el que subas de posición. Es también un relato sobre lo que se oculta en cada casa, en cada familia.

La cinta tiene un grupo de actores impresionantes, resaltando Song Kang-ho como el patriarca, su filosofía nihilista es un golpe contra todo, contra el sistema, contra la familia, contra la vida misma, su postura de no hacer planes para no fracasar con ellos y sólo reaccionar es, para muchas posturas de vida, aberrante. Los demás miembros de la familia no se quedan atrás, Park So-dam como la hija, la experta en falsificaciones, el único miembro de la familia que parece realmente encajar con una vida superior, Choi Woo-shik como el hijo que descubre que no es que él se aferre a su vida familiar sino que ella es una piedra que no le deja avanzar sin su peso. Y claro, del otro lado tenemos a Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong y Jung Ziso como los miembros de la familia rica, quienes en el fondo no son tan diferentes a los pobres aunque su conducta sea más aceptable por su estatus social.

“Parasitos” es la última obra maestra de la década, la que abre las posibilidades a grandes posibilidades en los 20s, la que marcará a futuros cineastas, directores guionistas productores. La que nos obliga a abrir la mente y replantearnos lo que vemos en pantalla y las formas de interpretarlo.

La cinta formó parte del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Los invitamos a ver el tráiler.

“Parasitos” (기생충)

Director: Bong Joon-ho

Guión: Bong Joon-ho / Han Jin-won

Con: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam

Distribuidor: Cinépolis Sala de Arte Distribución (1 cinta en este sello)

Fecha de estreno: 30 mayo 2019 (Corea del Sur) 25 diciembre 2019 (México)

País: Corea del Sur 2019

Duración: 132 minutos