“El Paraíso de la Serpiente”, regresando al cine contemplativo

El cine de Bernardo Arellano busca explorar siempre cuestiones humanas, el enfrentar a la sociedad con situaciones que llevan al espectador a cuestionar las relaciones humanas, la frialdad del mundo y de los intereses mezquinos. Y si bien sus temas son siempre apasionantes, su obsesión de tener actores no profesionales o de plano no actores en sus películas, hacen que siempre se sienta que algo falta, que no hay conexión real con el espectador. Y en su cinta más reciente “El Paraíso de la Serpiente” esa cuestión le juega completamente en contra.

Un extraño hombre aparece en una abandonada zona del desierto mexicano, es rescatado por un joven vaquero y su abuelo un peleador de gallos, los cuales lo ayudan a recuperarse. El hombre comienza a realizar milagros de curación en el ejido, de manera que se le llama Profeta. El Sacerdote de la comunidad y el monaguillo se opondrán a la estancia del incómodo morador.

“El Paraíso de la Serpiente” nos lleva al México bárbaro, aquel donde la religión, la superstición, la charlatanería, el creer en la magia domina la vida de los demás, donde el control de la gente a través del poder de la moral y lo religioso es lo más importante y conservarlo es una lucha despiadad. Ese mundo donde poseer lo deseado, lo amada, aun contra su voluntad lleva a tomar decisiones equivocadas.

Visualmente lleno de detalles fascinantes, pero no sirve de nada cuando no hay actores que logren transmitir lo que el director desea, la incapacidad de hacer naturales los diálogos y creíbles las irreales situaciones de la película, todo hace que, sobre todo en su primera hora, sea una larga e innecesaria tortura para el espectador.

Mientras observaba la cinta en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia yo podía sentir mi enojo conforme avanzaba el trabajo, culpando a lo que pasaba en pantalla de mi desesperación, pero de pronto tuve una epifanía (excelente uso de la palabra, acorde a la cinta), la culpa no era de la película sino mía, sólo era mía al pensar que Arellano podría presentar algo distinto a lo que siempre nos ha mostrado, fue cuando me relaje y me permití perderme en las imágenes, sin importar la ¿historia? trataba de suceder en pantalla. Y aún así fue torturante.

Por supuesto “El Paraíso de la Serpiente” es el tipo de películas que aman aquellos que creen el cine debe significar aburrimiento, que creen que los no actores deben predominar porque así no están viciados y tienen reacciones naturales, para aquellos que aman la pretención. Para el resto sólo significara nada, aunque la oportunidad de dormir mientras se le ve siempre es factible.

“El Paraíso de la Serpiente”

Guión: Bernardo Arellano

Con: Jesús Galván Lagunes, Mariela Martínez Gómez, Ángel Pérez Garnica, Sky Sangermani, Fabricio Vergara

Música: Darío Arellano

Fotografía: Damián Aguilar

Compañía Productora: BiBi Film Italia / Biznaga Films / Cine La Provincia / La Maroma Producciones

Distribuidor: TBA

Fecha de estreno: TBA

País: México 2019

Duración: 100 minutos