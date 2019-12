“Esto No Es Berlín”, descubriendo la identidad

2019

Hari Sama es un director que ha dedicado sus últimos trabajos a crear consciencia sobre algunos temas y a profundizar en la sanación de heridas emocionales, así como en la lucha de sobrevivir en este mundo sin perder la identidad y lo que hace a cada uno importante. Es por eso que resulta llamativa su nueva cinta de ficción, “Esto No Es Berlín” un trabajo ambientado en la década de los ochenta en México y que sin perder sus inquietudes y obsesiones, logra encontrar una identidad muy diferente a sus otros trabajos.

Carlos y Gera son grandes amigos, el primero está enamorado de Rita, la hermana del segundo y cuando por una feliz circunstancia son introducidos en el underground mexicano, descubren un mundo lleno de ambigüedades, sueños y pesadillas. Pronto ambos deberán encontrar su identidad en él si no quieren perderse en el camino.

“Esto No Es Berlín” encuentra sus mejores momentos en su ambientación de época, es inevitable el no pensar en lugares, sonidos y situaciones de esos años, Rockotitlan, el Tutti Frutti, la liberación sexual, el mundial del futbol. Y sobre todo la música sonaba en esos años, el soundtrack nos invade desde su inicio con “Breaking The Law” de Judas Priest, dando uno de los inicios más energéticos e inesperados del cine nacional. Los temas interpretados por Manifiesto Dada (el grupo ficticio creado para la cinta) y algunos de Eurícide (sobre todo el impresionante “Aullidos”) se quedan en la mente de todos.

La cinta es protagonizada por Xabiani Ponce de León, quien nos muestra el viaje emocional de un joven de clase media que descubre el underground mexicano, quien tiene como guía a un increíble Hari Sama, quien tiene con su descripción del amor una de las escenas claves de la cinta, acompañado por José Antonio Toledano y por Ximena Romo, quien nos muestra que lo suyo no son las comedias románticas o las estupideces habituales, sino el crear personajes complejos y atractivos.

Uno de los temas fundamentales de “Esto No Es Berlín” es la de la identidad, el cómo se va creando una, el cómo nos apropiamos de las expresiones que nos llevarán lejos, que nos diferencia del otro a pesar de que compartimos los mismos momentos. Es sobre la sanación de la pérdida, del amor fraternal, del amor de pareja. Es un viaje al fondo de los espectadores y de los recuerdos de toda una generación que comenzó a marcar el México de libertades de hoy en día.

La cinta tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Los invitamos a ver el tráiler.

“Esto No Es Berlín”

Director: Hari Sama

Guión: Rodrigo Ordoñez / Hari Sama / Max Zunino

Con: Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Ximena Romo, Hari Sama, Mauro Sánchez Navarro, Klaudia Garcia, Marina de Tavira, Lumi Cavazos, Juan Carlos Remolina

Distribuidor: Cinépolis Distribución

Fecha de estreno: 12 diciembre 2019

País: México 2019

Duración: 155 minutos